Стало известно, сколько заработали теннисисты Рафаэль Надаль и Даниил Медведев за выступление в Australian Open.

Как победитель турнира Надаль получил более 2,5 млн евро, а уступивший испанцу в финале Медведев заработал более 1,4 млн евро. Суммарный бюджет Открытого чемпионата Австралии составил 47 млн евро.

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Australian Open «С идиотами «пожалуйста» не работает». Война Медведева с трибунами ЧАС НАЗАД

Источник: Perfect Tennis.

Australian Open 😢 Медведев проиграл Надалю, Рафа взял 21-й «Шлем» 🏆 2 ЧАСА НАЗАД