Стало известно, сколько заработали теннисисты Рафаэль Надаль и Даниил Медведев за выступление в Australian Open.
Как победитель турнира Надаль получил более 2,5 млн евро, а уступивший испанцу в финале Медведев заработал более 1,4 млн евро. Суммарный бюджет Открытого чемпионата Австралии составил 47 млн евро.
Во время финала Медведев убедил арбитра воздействовать на зрителей. Фанаты намеренно шумели, чтобы помешать Даниилу.
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Источник: Perfect Tennis.
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