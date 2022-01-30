Стало известно, сколько заработали теннисисты Рафаэль Надаль и Даниил Медведев за выступление в Australian Open.
Как победитель турнира Надаль получил более 2,5 млн евро, а уступивший испанцу в финале Медведев заработал более 1,4 млн евро. Суммарный бюджет Открытого чемпионата Австралии составил 47 млн евро.
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Во время финала Медведев убедил арбитра воздействовать на зрителей. Фанаты намеренно шумели, чтобы помешать Даниилу.
Australian Open
«С идиотами «пожалуйста» не работает». Война Медведева с трибунами
И все же Медведев проиграл Надалю в финале Australian Open. Рафа взял 21-й «ТБШ».
Источник: Perfect Tennis.
Australian Open
😢 Медведев проиграл Надалю, Рафа взял 21-й «Шлем» 🏆
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