Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что Рафаэль Надаль использовал запрещенные вещества в финале Australian Open против Даниила Медведева.

«Может, я похож на маньяка со своими домыслами, но считаю, что человек в 35 лет не может на четвертом-пятом часу бежать быстрее, чем он бежал в начале матча. У него не может быть концентрация выше, чем была, без помощи каких-то запрещенных медикаментов. Сегодня больше победил не Надаль, а допинг. Я сам играю и понимаю, как садится внимание, физическая форма. Если 25-летнего Медведева на пятом часу уже массируют и он начинает делать ошибки, как обычный спортсмен, то Надаль перестает вообще ошибаться и начинает носиться в два раза больше. При этом в начале игры с него лило как с Ниагарского водопада. Лично у меня это вызывает одну реакцию – не все в этом поединке честно», – сказал Червиченко.

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