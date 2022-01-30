Легендарные теннисисты Новак Джокович и Роджер Федерер поздравили Рафаэля Надаля с победой в 21-м турнире «Большого шлема».
По словам Джоковича, победу испанцу принес боевой дух. Первая ракетка мира отметил и игру Даниила Медведева.
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«Поздравляю Рафу Надаля с 21-м «ТБШ». Замечательное достижение. Всегда впечатляющий боевой дух еще раз принес победу. Даниил Медведев полностью выложился, играл со страстью и целеустремленностью, которые мы привыкли от него видеть», – написал Джокович в инстаграме.
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Федерер вспомнил, как совсем недавно шутил с Надалем о том, что оба ходят на костылях. Швейцарец заявил, что гордится играть с Рафой в одну эпоху.
«Вот это матч! От всего сердца поздравляю своего друга и прекрасного соперника с тем, что он первым выиграл 21 титул на «Больших шлемах». Несколько месяцев назад мы шутили, что оба ходим на костылях. Потрясающе. Нельзя недооценивать великого чемпиона. Твое невероятное трудолюбие, целеустремленность и боевой дух вдохновляют меня и бесчисленное множество людей по всему миру. Я горжусь играть с тобой в одну эпоху, и для меня честь, что я подталкивал тебя к достижениям. Как и ты меня в последние 18 лет. Уверен, у тебя впереди еще другие победы, а пока наслаждайся этой!» – написал Федерер.
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