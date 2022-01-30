Российский теннисист Даниил Медведев в интервью Eurosport поделился впечатлениями от проигранного финала Australian Open. Вторая ракетка мира рассказал о словах тренера после игры, ощущениях во время встречи и планах на будущее.

– Какие слова тебе сказал в раздевалке тренер после матча?

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– Самые первые не вспомню. Пожал руку, сказал, что жалко, обидно. Тактические моменты? Минимально поговорили. В детали не вдавались. Тройной брейк-пойнт – чуть-чуть поджал, чуть-чуть ошибся, и потом что Рафа – это просто с ума сойти.

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– Не казалось, что в момент третьего сета при счете 3:2 у тебя был шанс? Чувствовал, что можешь выиграть?

– Да, конечно, этот момент – 3:2, 0:40. Я чувствовал, все попадал. Чуть-чуть не хватило. Но это теннис, это жизнь. Продолжу работать дальше.

– Чувствовал, что, если бы было 4:2, ты мог дожать и 5:2 сделать?

– На тот момент он не супер принимал еще мою подачу, мне удавалось его дестабилизировать. Поэтому хочется сказать, что да, но там, понятное дело, тоже ничего неизвестно. Может что угодно случиться. Но на тот момент матча я шел лидером, можно сказать. Поэтому это и Рафа – именно в этот момент он чуть переключил, я подсел физически, и пошла эта смена ритма.

– Когда сделал 5:5 в пятом сете, чувствовал, что сможешь вернуться?

– Еще 40:30 было или больше на моей подаче. Я неплохо подал, и что там случилось, я уже не помню. Наверняка буду смотреть по телевизору. Когда смотришь других игроков против Рафы, они ошибаются на этих мячах, и ты думаешь: «Чего он ошибся?» Обидно, но опять же – в следующий раз, значит, надо сыграть еще лучше, хотя уже тяжело.

– Какие у тебя планы?

– Был заявлен в Роттердам, но после такого матча... Потом идет Акапулько, в первый раз буду там играть, интересно посмотреть, слышал, очень крутой турнир. Индиан-Уэллс, Майами – если с телом все хорошо будет. После такого матча, понятное дело, ноги болят, но вроде травм никаких нет. Попробую там хорошо сыграть, это, конечно, не «Большой шлем», но буду брать очки. Не знаю, будет там Новак играть или нет, но надо стараться как можно больше очков взять.

Надаль провел волевую встречу и отыгрался с 0:2 по сетам . Испанец вошел в историю – он обошел Джоковича и Федерера по «ТБШ».

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