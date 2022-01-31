Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю марафонский финал Australian Open-2022 – мужчины рубились 5 часов 24 минуты и произвели на свет один из самых драматичных матчей за титул в истории. Исход поединка, в котором российский теннисист вел 2:0 по сетам, 3:2 в третьем и 40-0 на подаче соперника, мог и, наверное, должен был получиться другим, но великий Рафа проявил звериный характер и выцарапал 21-й кубок «ТБШ».

Казалось, сам факт поражения в матче такого накала и статуса – душераздирающая трагедия спортсмена, его окружения и фанатов, но в этот раз полный отчаяния эпизод случился уже за пределами корта. На пресс-конференции по итогам финала Медведев поведал журналистам цепляющую историю ребенка, который перестал грезить.

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Даниил Медведев на пресс-конференции после финала Australian Open Фото: Getty Images

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«Сегодня во время матча я перестал мечтать. Теперь я играю только ради себя и чтобы обеспечить семью, и ради тех, кто в меня верит, – заявил Даниил. – Конечно, буду играть для России – потому что я чувствую оттуда огромную поддержку. Если перед «Ролан Гаррос» или Уимблдоном в Москве будет турнир на харде, я еду туда, даже если пропущу турниры «Большого шлема».

Один небольшой пример. Перед подачей Рафы кто-нибудь крикнет: «Вперед, Даниил!» – и тысяча людей сразу шипит. Мертвая тишина. Перед своей подачей я такого не слышал. Это разочаровывает, это неуважительно. Я не уверен, что после 30 лет у меня останется желание играть в теннис. Все зависит от того, что мне скажет окружение, как мы решим дальше проходить этот путь. Но ребенка внутри меня больше нет. И продолжать играть будет сложнее».

Фанаты на финале Australian Open Фото: Getty Images

Тяжело осознать, насколько болезненные душевные терзания пережил Даниил. Он, как и остальные игроки, привык выходить на корт не только ради трофеев, славы и денег, но и для болельщиков. Но австралийские любители тенниса будто специально делали все, чтобы чемпион US Open-2021 вычеркнул из списка последний пунктик. Но откуда взялось такое отношение трибун?

Если вспоминать по порядку, то плотно взаимодействовать со зрителя Медведев стал на памятном Открытом чемпионате США 2019 года. Тогда российский теннисист впервые ворвался в финал «Шлема», куда дошел не без помощи болельщиков. В третьем круге против Фелисиано Лопеса Даниила немного занесло, он слишком резко отреагировал на неудачи в игре: вырвал полотенце у болбоя, бросил ракетку в сторону судьи на вышке, а позднее подарил гудевшим в свою сторону зрителям средний палец.

Так завертелась их история взаимоотношений. Медведев после каждого выигранного матча утверждал, что с радостью питается негативной энергией, и она ведет его к победе на турнире. Фанаты не останавливались и бурно реагировали на происходящее вокруг российского спортсмена на корте, но не переступали рамки дозволенного, а в финале против Надаля Даниил купил их – своей отважной и яркой игрой, которая едва не привела к эпичному камбэку с 0:2 по партиям.

Позднее Медведев еще несколько раз конфликтовал с фанатами, но это были, скорее, одиночные выпады в сторону неадекватов. Например, в 2021-м в Мадриде Даниил наехал на парочку, которая откровенно выкрикивала ему под руку. Одного из зрителей он спросил «Как твоя жалкая жизнь?» – но не получил ответа. А позднее в общении с арбитром выразил надежду, что у фанатов нет денег на следующий матч.

Даниил Медведев на турнире в Мадриде Фото: Getty Images

В целом Медведев не ставит задачу спровоцировать публику. Российский спортсмен, пополнивший картотеку мемов десятками забавных празднований и гримас, разбавляет иногда серые матчи элементами шоу и во многом благодаря этому стал одним из самых интересных игроков тура. А если он на кого-то и срывается, так это на арбитров, но всегда находит в себе мужество извиниться за сказанное.

Возвращаясь на две недели назад в Мельбурн, с первых матчей возник резонный вопрос: «Что тут происходит?» Вдохновленные постковидным допуском на трибуны фанаты с открытия турнира вели себя, мягко говоря, странно: не успокаивались даже во время розыгрышей, визжали, пересаживались и выли «Siiiiiiiiii» в стиле Роналду при каждом удобнои и неудобном случае. Складывалось ощущение, что организаторы, добившиеся разрешения заполнять стадионы на 50%, загоняли на трибуны людей с улицы, как это делают на съемках ток-шоу. Тех, кто не знаком с культурой боления в теннисе.

Проще всего поведение болельщиков описать цитатами Ника Кирьоса. Даже австралийский шоумен, который на протяжении двух недель заводил трибуны и на их поддержке доехал с Танаси Коккинакисом до титула в паре, в некоторых матчах выражал недовольство поведением зрителей. «Это так глупо. Не могу поверить, что они делали это так долго, – злился Ник после матча первого круга. – Думал, это продлится 10 минут, но они делали это 2,5 часа после каждого розыгрыша [кричали «Siiiiiii»]. Они все время повторяли то, что делает Роналду, после того как забивает. Не знаю почему, но это был зоопарк». В матче за титул Кирьос вовсе попросил секьюрити вывести троицу нарушителей спокойствия со стадиона.

Воинственный Кирьос заставил прогнать мешавших ему фанатов на финале

Наезды фанатов на Медведева начались как раз в матче против Ника, где местные неистово поддерживали любимца и всячески мешали теннисисту из России. Естественно, Даниил, прославившийся прямолинейностью и честностью, отметил некрасивое поведение зрителей в послематчевом интервью на корте, а в довесок осадил буянов, когда те заглушили вопрос Джима Курье. «Ребята, я не могу его услышать. Пожалуйста, проявите немного уважения к Джиму Курье, который здесь побеждал. Спасибо!» – выстрелил по трибунам Медведев.

Обидчивых фанатов задела правда, и они начали преследование, еще одним поводом для которого стало упоминание Даниилом Новака Джоковича после матча против Оже-Альяссима. Негативно настроенные по отношению к первой ракетке мира и ковид-дессиденту жители Мельбурна отреагировали на фразу «А что бы при счете 0:2 сделал Новак?» оглушительным «буууууууу». В итоге Медведев остался единственным игроком, за две недели турнира вспомнившим о сербе.

Вряд ли местным болельщикам так же понравились слова Даниила по ходу самого финала. «Они идиоты. Мозгов нет. Пустые мозги. Жизнь, наверное, очень плохая», – небезосновательно говорил арбитру Медведев. Зрители провоцировали российского теннисиста криками по ходу всей встречи.

Даниил Медведев общается с арбитром Фото: Getty Images

Неугомонные фанаты, которых не остановили даже просьбы арбитра прекратить мешать игрокам, сорвали Медведеву победу на еще одном «Шлеме», но добились этого максимально некрасивыми методами из каменного века. Своим поведением они предали принципы адекватного теннисного боления: если в США Даниила пытались разрушить между розыгрышами и геймами, то в Австралии грязно гасили даже между подачами, что противоречит здравому смыслу.

Кажется, во всех высказываниях по отношению к зрителям Медведев неправ лишь в одном: «Думаю, национальность играет роль. Замечаю, что когда мы [российские теннисисты] играем против кого-нибудь из другой страны, люди болеют за них, а не за нас». В Австралии фанатам было плевать на то, чью страну представляет игрок. Им важно было повеселиться, забить лидера мнений и спортсмена, который не привык держать язык за зубами.

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