Российский теннисист Аслан Карацев рассказал, что он думает об отсутствии поддержки трибун для Даниила Медведева в финале Australian Open против Рафаэля Надаля. Считает, что это нормально и не стоит переживать.
«Я думаю, совершенно нормально, что болельщики поддерживали Надаля. Он только вернулся после травмы, пропустив почти полгода, – естественно, за него будут болеть. Так же происходит, когда играешь с Роджером. Понимаю, что раздражает, когда кричат под руку на подаче, но мне кажется, Даниил рано или поздно все поймет и перестанет из-за этого переживать. Со мной тоже такое случалось, но с этим ничего не поделать. Нельзя сказать трибунам: эй, болейте за меня», – рассудил Карацев.
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Источник: zeenews.india.com.
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