В новом выпуске подкаста «Хард и грунт» комментаторы Eurosport Максим Янчевский и Владас Ташев обсудят самые интересные темы второй недели Australian Open. На повестке:

обсуждение финала

Надаль гений?

выиграл бы Надаль, если бы был Джокович?

что ждем на «Ролан Гаррос»?

разговор о лидере женского тура

чем запомнится Аustralian Open в этом году?

сыграет ли Джокович на «Ролан Гаррос»?

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Это и многое другое вы можете услышать в новом выпуске подкаста «Хард и Грунт».

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Прослушать подкаст можно на платформе Anchor – скорее переходи по ссылке и узнавай все самое интересное из мира тенниса.

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