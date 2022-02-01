В новом выпуске подкаста «Хард и грунт» комментаторы Eurosport Максим Янчевский и Владас Ташев обсудят самые интересные темы второй недели Australian Open. На повестке:
- обсуждение финала
- Надаль гений?
- выиграл бы Надаль, если бы был Джокович?
- что ждем на «Ролан Гаррос»?
- разговор о лидере женского тура
- чем запомнится Аustralian Open в этом году?
- сыграет ли Джокович на «Ролан Гаррос»?
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Это и многое другое вы можете услышать в новом выпуске подкаста «Хард и Грунт».
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Прослушать подкаст можно на платформе Anchor – скорее переходи по ссылке и узнавай все самое интересное из мира тенниса.
Также подкаст доступен для прослушивания на Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify и других платформах с подкастами.
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