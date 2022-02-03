Власти Сербии признали подлинность документов Новака Джоковича о том, что он переболел коронавирусом незадолго до въезда в Австралию для участия в турнире «Большого шлема».

«Понятно, что Новака Джоковича несколько раз проверяли. Результаты от 16 и 22 декабря были действительными», – приводит оценку министерства здравоохранения Сербии NRK. Заявление прокуратуры прозвучало накануне встречи теннисиста с президентом Сербии Александром Вучичем.

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Источник: BBC.

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