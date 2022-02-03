Власти Сербии признали подлинность документов Новака Джоковича о том, что он переболел коронавирусом незадолго до въезда в Австралию для участия в турнире «Большого шлема».
«Понятно, что Новака Джоковича несколько раз проверяли. Результаты от 16 и 22 декабря были действительными», – приводит оценку министерства здравоохранения Сербии NRK. Заявление прокуратуры прозвучало накануне встречи теннисиста с президентом Сербии Александром Вучичем.
Франция сократила срок медотвода. Новак Джокович мимо «Ролан Гаррос»?
Ролан Гаррос Мужчины
Франция сократила срок медотвода. Джокович мимо «Ролан Гаррос»?
ВЧЕРА В 15:16
Глава Tennis Australia Крейг Тайли заявил, что Новак намерен вернуться на Australian Open.
Читай новости тенниса на Eurosport.ru
Источник: BBC.
Australian Open
Джокович и Федерер поздравили Надаля с 21-м «ТБШ»
30/01/2022 В 17:29
ATP Дубай
1-й турнир Джоковича в сезоне: Новак стартует в Дубае
26/01/2022 В 05:09