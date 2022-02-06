23-я ракетка WTA Дарья Касаткина встала на защиту Рафаэля Надаля после подозрений испанца в употреблении допинга. Теннисистка не согласна с мнением экс-президента «Спартака» Андрея Червиченко и считает, что теннис – один из самых чистых видов спорта.

– Некоторые публичные люди не верят в чистое возвращение испанца после полугодового отсутствия из-за травмы стопы – говорят, допинг. В современном теннисе на таком уровне это возможно?

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– У нас много кого в допинге постоянно подозревают после каких-то результатов. И никто на 100% никогда не знает. Но мы видим результат: Рафа – великий. Решать не нам, для этого есть специальная организация, которая проверяет нас каждую неделю, а иногда и пару раз. Поэтому в плане допинга, считаю, теннис – один из самых чистых видов спорта. Потому что как нас с этим допингом не дрючат никого! Помню, меня в 2018 году проверили аж 32 раза. А я не Рафа. Его, думаю, проверяют еще чаще. Если не поймали – значит, нет.

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