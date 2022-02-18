Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, что он думает о шансах на победу в Australian Open, если бы его не депортировали из страны из-за коронавирусных ограничений, а также о настрое на будущие турниры.

«В жизни ничего нельзя гарантировать, но с учетом всех обстоятельств мне казалось, что у меня хорошие шансы в Австралии. На Арене Рода Лэйвера я чувствую себя как дома. Из уважения к Надалю, который победил на турнире, а также к остальным игрокам, я не посмею сказать, что точно выиграл бы. Но у меня был хороший шанс.

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Я не знаю, что готовит будущее, но всегда надеюсь на лучшее и чувствую, что у меня еще есть время. Все, что случилось, повлияет на мое возвращение в Дубае. Я постараюсь использовать эту энергию, превратить ее в топливо. У меня появилась дополнительная мотивация. Олимпийская медаль, особенно золотая, – одна из моих целей. К сожалению, раньше у меня не получалось за нее побороться, но я планирую сыграть в Париже в 2024 году», – заявил Джокович.

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Источник: tennismajors.com.

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