В Австралии провели серьезное расследование возможной связи между первой ракеткой мира Эшли Барти и незаконной рекламой пива.
После победы на Australian Open Барти выпила пива в прямом эфире во время интервью с Кейси Деллакуа и Алисией Молик. В результате один из оскорбившихся зрителей подал жалобу в агентство, которое занимается контролем рекламы алкогольной продукции.
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«Этот эпизод воспевал и даже продвигал употребление алкоголя. И если это была оплачиваемая реклама, он вводил в заблуждение. Это очень плохо, потому что финал смотрели многие дети, а Эшли Барти – настоящий пример для подражания для многих девочек.», – говорилось в жалобе.
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В итоге никакой связи между производителем пива и этим эпизодом трансляции обнаружено не было. Суд не удовлетворил жалобу зрителя.
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