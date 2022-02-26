Сербский теннисист Новак Джокович высказался о скандале с его участием, который случился перед Australian Open в январе.
«Меня выставили в очень неприятном свете. Унизили, если можно так выразиться, на мировой арене. Вот почему для меня важна возможность высказаться. Я повторю то, что сказал BBC, потому что мне больше нечего добавить. Я сделал все, что от меня требовалось», – сказал Джокович.
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Новак не впервые поставил под сомнение карьеру. Спорные решения были и до отказа от вакцинации.
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Источник: Sportklub.
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