Сербский теннисист Новак Джокович высказался о скандале с его участием, который случился перед Australian Open в январе.

«Меня выставили в очень неприятном свете. Унизили, если можно так выразиться, на мировой арене. Вот почему для меня важна возможность высказаться. Я повторю то, что сказал BBC, потому что мне больше нечего добавить. Я сделал все, что от меня требовалось», – сказал Джокович.

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Источник: Sportklub.

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