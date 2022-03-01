Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о просмотре финала Australian Open и о том, какое место в истории занимают Даниил Медведев и Рафаэль Надаль.
«Я перестал смотреть финал АО, когда Рафа проигрывал 2:3 0:40... А когда проверил счет спустя 2,5 часа, первые мысли были: «Ни *** [фига] себе, что творит этот парень!» Я думал, что шансов нет... Я никогда не сомневался в Рафе, но что касается разговора о величайшем...
Ad
Он бесспорно будет величайшим в истории, если выиграет этот «Ролан Гаррос». Если он доберется до 22 [побед на «Шлемах», а у остальных будет по 20, я думаю, что тогда он будет величайшим. Но я считаю, что Медведев остается лучшим игроком в мире на данный момент, даже несмотря на то, что матч выиграл Надаль», – заявил Кирьос.
Australian Open
Джокович – о скандале на AO: «Меня унизили на мировой арене»
Даниил Медведев стал первой ракеткой мира, а как еще поменялись позиции в рейтингах?
Медведев стал первой ракетка мира, но упустил титул в Акапулько. Разобрались, почему Надаль снова оказался сильнее.
Australian Open
На Эшли Барти подали в суд из-за пива
Australian Open
Джокович: «Из уважения к Надалю не скажу, что выиграл бы AО»
Реклама
Ad
Реклама
Ad