Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о просмотре финала Australian Open и о том, какое место в истории занимают Даниил Медведев и Рафаэль Надаль.

«Я перестал смотреть финал АО, когда Рафа проигрывал 2:3 0:40... А когда проверил счет спустя 2,5 часа, первые мысли были: «Ни *** [фига] себе, что творит этот парень!» Я думал, что шансов нет... Я никогда не сомневался в Рафе, но что касается разговора о величайшем...

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Он бесспорно будет величайшим в истории, если выиграет этот «Ролан Гаррос». Если он доберется до 22 [побед на «Шлемах», а у остальных будет по 20, я думаю, что тогда он будет величайшим. Но я считаю, что Медведев остается лучшим игроком в мире на данный момент, даже несмотря на то, что матч выиграл Надаль», – заявил Кирьос.

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