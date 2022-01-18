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Теннис
Basilashvili - Murray - Australian Open
00:03:08, час назад
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00:00:45
Australian Open
Linette - Sevastova - Australian Open
00:03:07
Australian Open
Рублев круто провел 1-й матч 2022-го после ковида – отдал 7 геймов
00:03:06
Australian Open
Медведев не напрягался на матчболе – соперник лупанул в сетку
00:00:52
Australian Open
Medvedev - Laaksonen - Australian Open
00:03:04
Australian Open
Sousa - Sinner - Australian Open
00:03:06
Australian Open
Павлюченкова – Бондар. Обзор матча 1-го круга Australian Open
00:03:03
По подписке
Australian Open
Ханфманн – Коккинакис. Обзор матча 1-го круга Australian Open
00:03:17
Australian Open
Халеп – Фрех. Обзор матча 1-го круга Australian Open
00:03:04
Australian Open
Баутиста Агут – Травалья. Обзор матча 1-го круга Australian Open
00:03:06