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Теннис
Kokkinakis/Kyrgios - Behar/Escobar - Australian Open
00:03:05, час назад
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00:03:05
Australian Open
Granollers/Zeballos - Andujar/Martinez - Australian Open
00:03:11
Australian Open
Murray/Soares - Bolelli/Fognini - Australian Open
00:03:10
Australian Open
Маннарино проиграл, но запомнился тонким ударом в противоход
00:00:41
Australian Open
Потапова ворвалась в четвертьфинал АО. Пока в парном разряде
00:03:05
Australian Open
Пегула на удивление легко разобралась с Саккари
00:03:12
Australian Open
Зверев в порыве гнева изувечил ракетку
00:00:54
Australian Open
Надаль измотал Маннарино, а затем обстрелял резаными
00:03:16
Australian Open
Zverev - Shapovalov - Australian Open
00:03:14