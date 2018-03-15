В теннисе продают традиции. Это грустно, но неизбежно

В декабре 2002-го мне было 13 и я заболел ветрянкой. Кто не помнит, как проходит этот мерзкий недуг – в самую пиковую ночь от зуда сходишь с ума, а на теле от зеленки не остается свободных мест. Так вот, для меня эта самая ночь скрасилась главным матчем в истории российского тенниса. Молодой офицер Михаил Южный переборол Поль-Анри Матьё в финале Кубка Дэвиса, а Борис Ельцин выбежал на корт, чтобы запустил кучу-малу на парижском грунте. Более яркого впечатления от теннисного матча я не испытал ни разу, а про ветрянку в ту ночь забыл до утра.

Кубок Дэвиса – старейший теннисный турнир, то есть самый индивидуальный вид спорта начинался именно с командного соревнования. С тех пор Кубок Дэвиса часто критиковали игроки и федерации, но одно оставалось неизменным – на матчах всех стадий почти всегда собирались полные трибуны, а спортсмены выкладывали на корте душу. Да, не всегда это были сильнейшие игроки, зато игра смотрелась не хуже решающих матчей ТБШ.

Сейчас в теннисе эпоха революций, вызванная кризисом смены поколений. ATP, WTA и ITF пробуют новые правила, турниры и форматы: катают в Милане турнир молодежи, веселятся на дружеских тусовках вроде Laver Cup и экспериментируют с новыми технологиями. Настала очередь реформы традиционных турниров, и начали с самого старого и почти что святого.

С ноября следующего года Кубок Дэвиса реформируют в недельный чемпионат мира из 18 наций. Матчи укоротят – две одиночки вместо четырех, одна пара при этом останется. В случае утверждения новой формы за следующие 25 лет ITF получит 3 миллиарда долларов от фонда Kosmos, которым правит Жерар Пике. Для утверждения предложения потребуются голоса 2/3 совета ITF, который пройдет в августе. Что-то (трехмиллиардное) подсказывает, что необходимый процент голосов будет набран.

Глава ITF Дэвид Хаггерти перекрестился на людях и от чистого сердца признался, что реформа планируется только из благих намерений по развитию тенниса. Он мечтает создать мэйджоровый элитный финал сезона и развлечение с участием лучших игроков, которые в конце года будут биться с двойной мотивацией – не только за себя, а за свою нацию. В итоге Кубок Дэвиса поднимется до новых высот, в нем будут участвовать топ-игроки и топ-сборные, а теннис получит необходимый толчок для развития.

Это все очень красиво, но дело, конечно, в деньгах. Любой здравомыслящий руководитель согласится на любые изменения, если ему позвонит Пике и предложит его компании сладкую жизнь на ближайшие 25 лет. При этом мнение сотрудников будет иметь невысокие весовые коэффициенты. В ITF признались, что новую идею положительно восприняли 90% спортсменов. Реакция теннисного мира показывает, что с игроками не очень-то и совещались.

Капитан сборной Великобритании Леон Смит признал необходимость перемен, но напомнил про важность поддержки домашних трибун. Инвестициям он рад, но при этом надеется, что Кубок Дэвиса останется главным командным соревнованием и сохранит традиции.

Бывший тренер сборной Австралии Тодд Вудбридж идею воспринял более жестко и назвал ее «бомбежкой теннисного ландшафта». Ллейтон Хьюитт твитнул статью с критикой нововведений, которая включала в себя ругань Пэта Кэша; в реплаях с ним согласилась Моресмо. Капитан прошлогодней победной сборной Франции Янник Ноа твитнул, что Кубку Дэвису конец, а история продана. Его поддержал Люк Пуй, предлагая называть новый турнир как угодно, только не как прежде.

Осторожно отреагировали на идею и теннисные федерации. В Испании напомнили, что домашние матчи Кубка Дэвиса – дополнительный заработок и возможность показать лучших теннисистов родным болельщикам (то есть все-таки просто заработок). В Бельгии тоже осторожны по финансовому поводу: да, денег много, но сколько и кому они достанутся? Немцы обиделись на то, что с ними вообще не советовались, а американцы, разумеется, вспомнили про равноправие и необходимость реформации Кубка Федераций.

Порой сложно поверить, но в современном спортивном мире деньги решают не все, особенно когда речь идет о топ-игроках. Федерер с Надалем с удовольствием играли на Кубке Дэвиса, когда совпадали календари и физические возможности. Теперь игроки подходят к календарю очень осторожно, а при нынешнем раскладе в конце сезона для восстановления им важнее время, чем все деньги мира.

В конце концов, новый ЧМ могут сделать обязательным для отбора на Олимпиаду или начислять за участие в нем двойные рейтинговые очки. Будут жаловаться на дополнительную ноябрьскую неделю в перегруженном календаре – можно закрыть один из грунтовых мастерсов и разыграть турнир в апреле, например. Такая гонка за лучшими именами имеет и обратную сторону. Тот же Пуй признался, что остальных игроков обижает такая пристальная забота о королях.

Сами короли отреагировали на новость сдержанно: Надаль дипломатично улыбнулся, а от Федерера комментариев вообще пока нет. С ними сложно не согласиться, потому что тема сложна, как форхенд Гулбиса. На кону вечная дилемма – остаться любимым для своих или рисковать и захватывать новые рынки? Да, в теннисе переходный возраст и финансовая нестабильность, но руководствоваться только деньгами в таком традиционном виде спорта – это еще противнее, чем болеть ветрянкой в 13 лет.

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