Рафаэль Надаль взял первый матч после травмы и сравнял счет в игре Кубка Дэвиса с Германией

Рафаэль Надаль обыграл немца Филиппа Кольшрайбера во втором матче четвертьфинала Кубка Дэвиса со счетом 6:2, 6:2, 6:3.

Матч продолжался 2 часа и 33 минут. Испанец чаще подавал навылет (3 эйса против 1), больше ошибался на подачах (8 двойных ошибок против 3), но и больше реализовал брейк-пойнтов (7 против 2).

Надаль принес первое очко сборной Испании в матче с Германией. Счет в противостоянии равный – 1-1. Чуть ранее Александр Зверев обыграл Давида Феррера.

Рафа провел первый матч за 2,5 месяца.

Из-за травмы испанец последний раз выходил на корт в конце января 2018 года, он не доиграл пятую партию четвертьфинала Australian Open против Марина Чилича.

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