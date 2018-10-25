L’Equipe: топ-игроки ATP написали письмо с отказом выступать на обновленном Кубке Дэвиса

Ведущие игроки АТР-тура выступают против обновленного Кубка Дэвиса.

Топы направили письмо в Международную федерацию тенниса, в котором отказались выступать на турнире, который планируется на ноябрь 2019 года в Мадриде, сообщает L’Equipe. Кто именно подписал это письмо, пока неизвестно.

От выступления в Кубке Дэвиса уже отказывались или выражали серьезные сомнения Александр Зверев, Роджер Федерер и Новак Джокович.

Ранее глава финансирующей турнир инвестиционной группы Жерар Пике заявил, что Рафаэль Надаль сыграет на Кубке Дэвиса, если он будет здоров.

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