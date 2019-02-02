Карен Хачанов разбил Генри Лааксонена и вывел сборную России на Кубок Дэвиса-2019

22-летний Карен Хачанов обыграл швейцарца Генри Лааксонена в заключительном отборочном матче Кубка Дэвиса-2019 – 6:7, 7:6, 6:4.

Поединок продолжался 2 часа 45 минут. За это время россиянин сделал 13 эйсов, трижды ошибся и реализовал 2 брейк-пойнта. Лааксонен сравнялся с Кареном по эйсам (13), совершил 5 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт.

После первого дня России вела со счетом 2:0. Даниил Медведев обыграл Лааксонена со счетом 7:6 (10:8), 6:7 (6:8), 6:2, а Хачанов вынес Марк-Андреа Хюслера – 6:3, 7:5. Второй день начался с поражения Евгения Донского и Андрея Рублева в парном встрече (6:4, 3:6, 6:7).

На первом «ТБШ» сезона в Австралии Карен дошел до третьего круга. Дальше его не пустил Баутиста-Агут.

В последний раз сборная России победила на Кубке Дэвиса в 2006 году.

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