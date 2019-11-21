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Россия досрочно вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Россия досрочно вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Eurosport

1 час назад

Уверенное второе место вслед за испанцами.

Сборная России досрочно вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса со второго места в группе.

Российские теннисисты обыграли Хорватию (3:0) и уступили Испании (1:2), но досрочно стали одной из двух лучших команд, занявших в групповом этапе вторые места. С первого места в плей-офф вышли испанцы во главе с Рафаэлем Надалем.

  • Во всех шести матчах сборной России выступали Карен Хачанов и Андрей Рублев: Даниил Медведев снялся после неудачи на Итоговом турнире, а Евгению Донскому ни разу не доверили выйти на корт.
  • Групповой этап завершается сегодня, 21 ноября, тремя матчами. Позициям России ничего не угрожает.

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