Слабая организация, пустые места, матчи в 4 утра. Почему Федерер и Зверев игнорируют Кубок Дэвиса

История Кубка Дэвиса последних лет – одна из главных драм тенниса. За столетие турнир превратился из соревнования Великобритании и США в самый масштабный ивент сезона, но глобализация привела к упадку. Запутанный формат и матчи на разных материках на протяжении сезона, с одной стороны, поддержали легендарный статус, с другой – убили турнир. Кубку Дэвиса не осталось места из-за плотного графика ATP: звездам не хватало времени, чтобы совмещать личные соревнования с выступлениями за сборную. Перемены назрели, но реформа инвестиционной компании Жерара Пике Kosmos вызвала настоящий скандал.

Защитник «Барселоны» сократил формат матчей, сам турнир и локализовал финальную часть в одном городе. Обновленный Кубок Дэвиса воткнули в самый конец сезона – после Итогового турнира. Некоторые теннисисты привыкли к восстановлению с семьей или выставочным матчам в это время года, а фанаты вообще не поняли, что происходит: они разделились на фанатов старого турнира и тех, кто вообще не видел смысла отвлекать теннисистов от ATP.

«Не думаю, что это Кубок Дэвиса, – разнес нововведения Александр Зверев. – Для меня Кубок Дэвиса – не одна площадка на протяжении недели. Кубок Дэвиса – это матчи в Южной Америке и Австралии. Надеюсь, люди поймут, что Кубок Дэвиса не просто деньги. Это история тенниса. Это больше, чем то, что нам предлагают сейчас». Зверев отказался от участия в соревновании и отправился с Роджером Федерером в турне по странам Латинской Америки. Швейцарец высказался дипломатичнее, но тоже не вдохновился обновленным турниром: «Это как в «Дженге» – важно не снести комнату, на которой держится здание».

Федерер и Зверев оказались правы: пока они собирают тысячи восторженных мексиканцев и аргентинцев, мадридский Кубок Дэвиса увяз в проблемах. Организаторы будто не рассчитали масштаб и допустили все возможные ошибки. Они не учли, как сложно уместить противостояния из двух-трех матчей на групповом этапе за одну неделю: из-за этого парные матчи с первых дней турнира заканчивались под утро, а уже через несколько часов стартовали следующие встречи. Это осложнило ситуацию и для теннисистов, и для болельщиков, которые уходили с корта уже после закрытия метро. Неудивительно, что из-за физической формы и моральной усталости с турнира снялся Даниил Медведев – трудно представить, как пятая ракетка мира бьется в таком режиме после сверхнапряженного сезона.

«Это очевидная проблема, – сказал капитан сборной Австралии Ллейтон Хьюитт, когда на третий день австралийцы закончили парный матч в 4:33 утра. – Ребятам уже пора спать в это время». Действительно, трудно представить, как профессиональные спортсмены убивают режим ночным матчем, после которого уже пора готовиться к следующей встрече. Колумнист TheTelegraph Оливер Браун с сарказмом обыграл ситуацию цитатой Хемингуэя: «В Мадриде никто не ложится спать, пока ночь не умрет». С пятницы организаторы пошли на экстренные меры: перенесли первые матчи с 11 утра на 10:30, а вечернюю сессию с 18:00 на 17:30. Но это слабо помогло и лишь показало, что ответственные люди просчитались при составлении расписания.

Проблемы с графиком стали лишь первым ударом по репутации Пике. Из-за неудобного времени и отсутствия некоторых звезд в кассах остались тысячи билетов. На старте Кубка Энди Маррей высказался в защиту турнира: «Пока жаловаться не на что. Некоторые хотят уничтожить соревнование еще до его начала. Думаю, им нужно расслабиться и подождать конца турнира, чтобы составить мнение». Но уже через пару дней шотландец сам понял, что с Кубком Дэвиса не все в порядке: он организовал в инстаграме раздачу бесплатных билетов на полуфинал Великобритании против Испании. Британцам пришлось действовать, как некоторым клубам РПЛ: раздать по несколько билетов на человека в надежде, что хоть кто-то доберется до корта и поболеет, несмотря на неудобное время.

Плохая посещаемость выявила главный недостаток Кубка Дэвиса – после напряженного и драматичного сезона ATP дополнительное соревнование стало лишним и не заинтересовало фанатов. Корреспондент Tennis With An Accent Шкип Шварцман обратил внимание на слабый маркетинг в самом Мадриде: Пике обещал людям лучшую неделю в жизни, но в столице Испании только редкие плакаты на станциях метро напоминали об ивенте с местным героем Рафой Надалем. Организаторы хотели, чтобы Кубок Дэвиса превратился в аналог футбольного чемпионата мира, но по масштабу он уступил даже клубному ЧМ в Катаре: турнир закончился, а для мадридцев главным теннисным событием так и остался «Мастерс».

К отсутствию раскрутки добавились фейлы на самом турнире. Об участии первой ракетки Великобритании Дэна Эванса объявили за месяц, но на корте его представили не красивой графикой, а силуэтом, будто в Мадриде впервые услышали о таком спортсмене. Отдельным провалом обернулись группы из трех команд. Для выявления победителей учитывалась разница выигранных сетов и матчей. Но если команда выигрывала два одиночных матча и гарантировала себе победу в противостоянии, необходимость в парном матче отпадала. Из-за этого канадцы снялись с парного матча против США: они выиграли обе одиночных встречи и гарантировали выход в четвертьфинал.

Карен Хачанов и Андрей РублевGetty Images

Проблема в том, что из-за этого американцам присудили техническую победу 6:0, 6:0. Такой счет повысил их шансы на выход в плей-офф со второго места на правах одной из лучших вторых команд. Это взбесило других игроков. «Нельзя такое разрешать, они должны были выйти на корт и сыграть», – сказал Джокович. «США просто подарили победу, – возмутился Ян-Леннард Штруфф. – Мне это совсем не нравится». Такая неразбериха показала, что организаторы не учли возможной несправедливости из-за технических поражений – им повезло, что со второго места вышли Россия и Аргентина, а не США.

Новый Кубок Дэвиса уничтожил прежний формат, но не предложил ничего нового и оригинального. В этом он уступил даже Кубку Лэйвера, который проводится лишь три года. В 2019-м турнир в честь легендарного австралийца превратился в бодрое и интересное шоу благодаря взаимодействию внутри команд: теннисисты раскрылись по-новому, а спортивный азарт компенсировал товарищеский статус соревнования. Зрителей погрузили в инсайды с тренировок и из подтрибунки: Кирьос мотивировал Изнера и Сока, а Федерер вдохновил Зверева на мощный финал сезона огненным монологом: «Я хочу слышать твои Let’s go и Come on после каждого гребаного очка!» Такие эмоции сдержанного и вежливого швейцарца превратили Кубок Лэйвера в хит сезона: фанаты получили разнообразие, а теннисисты – необходимую разгрузку и командное единство.

Еще один конкурент Кубка Дэвиса – возрожденный Кубок ATP, который пройдет в январе в Австралии. Он заранее находится в более выигрышной позиции, чем мадридский турнир: в конце ноября игроки и болельщики пресытились теннисом и не видят смысла в дополнительной нагрузке и бессонных ночах. Через месяц они соскучатся по спорту, а командное соревнование настроит их на первый «Большой шлем» сезона.

Главная тенденция тенниса последних лет – постоянное уплотнение календаря. Новые турниры приносят больше денег, но не гарантируют качество и лишают теннисистов отдыха. В таких условиях в расписании не остается места для трех национальных турниров, и Кубок Дэвиса пока выглядит явным аутсайдером по сравнению с Кубками Лэйвера и ATP. «Расписание – постоянная проблема для командных турниров, – проанализировал ситуацию Джокович. – Выход может быть в объединении Кубка Дэвиса и Кубка ATP. Я не представляю, как они смогут проходить с разницей в полтора месяца. Это перегружает расписание. Идеальное время для проведения объединенного Суперкубка – конец сентября после US Open. Но ITF и ATP – разные организации, так что все очень сложно».

Бюрократические разногласия – главная преграда на пути к разгрузке и стабилизации календаря. Кубок Дэвиса в старом формате изжил себя, но новое соревнование не исправило ни одного недостатка, а лишь добавило новых. Если разные организации не договорятся между собой, теннис распухнет от ненужных турниров и внутренних конфликтов. Раньше Кубок Дэвиса олицетворял национальную гордость: теннисисты наполнялись эмоциями и бились за страну. Теперь он, наоборот, лишил теннис единства и вскрыл главные проблемы. Неудивительно, что в таком формате национальный турнир вызывает у звезд лишь раздражение и апатию.

Другие теннисные темы:

«В следующем году у нас будет новый чемпион «ТБШ». Циципас взял Итоговый и возглавит армию Next Gen

«Чиновники жировали на наши деньги». Советский теннисист сражался против смерти и тоталитаризма

Качай приложение Eurosport для iOS и Android