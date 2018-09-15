15.09.18
Завершено
5
66
6
77
65
И.Додиг / М.ПавичИван Додиг / Мате Павич
Не ранее
15:00
7
78
1
65
77
М.Брайан / Р.ХаррисонМайк Брайан / Райан Харрисон
Кубок Дэвиса Пары • Мировая лига
Сетки
Перед матчем

Онлайн
Иван Додиг / Мате Павич - Майк Брайан / Райан Харрисон
Кубок Дэвиса Пары - 15 сентября 2018

Это Теннис, и это Кубок Дэвиса! Следите за матчем Иван Додиг / Мате Павич – Майк Брайан / Райан Харрисон на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 15 сентября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Иван Додиг / Мате Павич и Майк Брайан / Райан Харрисон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0