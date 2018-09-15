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Иван Додиг / Мате Павич - Майк Брайан / Райан Харрисон

Кубок Дэвиса Пары - 15 сентября 2018

Это Теннис, и это Кубок Дэвиса! Следите за матчем Иван Додиг / Мате Павич – Майк Брайан / Райан Харрисон на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 15 сентября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Иван Додиг / Мате Павич и Майк Брайан / Райан Харрисон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.