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Надаль очухался после травмы – испанец начнет всех рвать в апреле, когда выступит на Кубке Дэвиса

Надаль очухался после травмы – испанец начнет всех рвать в апреле, когда выступит на Кубке Дэвиса
Eurosport

57 мин. назад

Сборной Германии не понравится этот факт.

Испанец Рафаэль Надаль, который получил травму бедра во время выступления на Australian Open-2018, вернется в игру в матче Кубка Дэвиса против Германии.

Помимо Надаля в состав сборной Испании вошли Пабло Карреньо Буста, Роберто Баутиста Агут, Давид Феррер и Фелисиано Лопес.

  • Матчи между испанцами и немцами пройдут 6-8 апреля.
  • Несмотря на паузу в выступлениях, 2 апреля Надаль вновь станет первой ракеткой мира, сместив Роджера Федерера.

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