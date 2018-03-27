Eurosport
Надаль очухался после травмы – испанец начнет всех рвать в апреле, когда выступит на Кубке Дэвиса
Сборной Германии не понравится этот факт.
Испанец Рафаэль Надаль, который получил травму бедра во время выступления на Australian Open-2018, вернется в игру в матче Кубка Дэвиса против Германии.
Помимо Надаля в состав сборной Испании вошли Пабло Карреньо Буста, Роберто Баутиста Агут, Давид Феррер и Фелисиано Лопес.
- Матчи между испанцами и немцами пройдут 6-8 апреля.
- Несмотря на паузу в выступлениях, 2 апреля Надаль вновь станет первой ракеткой мира, сместив Роджера Федерера.
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