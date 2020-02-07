Россия и Румыния обменялись победами в первый день Fed Cup

Сборная России и Румынии не выявили лидера по итогам первого дня матча квалификации мировой группы Кубка Федерации.

В первой игре Екатерина Александрова за 1 час 4 минуты победила Елену Габриелу Русе со счетом 6:1, 6:4. Во второй Вероника Кудерметова уступила Ане Богдан в рамках Cup – 3:6, 6:7(5), 1:6. Для победы румынской теннисистке понадобилось 2 часа 13 минут.

Богдан дебютировала на Кубке Федераций и не сдержала слез, победив при родных трибунах – турнир проходит в румынском городе Клуж-Напока.

Субботняя программа откроется встречей Александровой с Богдан.

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