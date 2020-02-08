Getty Images
Русские теннисистки в пяти играх одолели Румынию и вышли в финальную часть Кубка Федерации
Борьба получилась плотной – и это без Симоны Халеп.
Российские теннисистки обыграли Румынию в матче квалификации Кубка Федерации – чтобы выйти в финальную стадию турнира, понадобилось пять игр.
После первого дня счет был равным. Во второй день первая ракетка России Екатерина Александрова обыграла Ану Богдан (7:5, 3:6, 7:5), а Вероника Кудерметова уступила Жаклин Кристиан (5:7, 3:6). В решающей парной встрече Анна Блинкова и Анна Калинская взяли верх над Кристиан и Габриэлой Рузе (6:3, 6:2).
- Финальная часть турнира пройдет 14-19 апреля в Будапеште.
- За Румынию не выступала лидер сборной – вторая ракетка мира Симона Халеп.
Джокович стал первой ракеткой мира, Медведев опустился на пятое место
Комментарии на сайтах Eurosport были отключены 31 января. Все подробности здесь