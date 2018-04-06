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Рафаэль Надаль - Филипп Кольшрайбер
Кубок Дэвиса Одиночки - 6 апреля 2018
Это Теннис, и это Кубок Дэвиса! Следите за матчем Рафаэль Надаль – Филипп Кольшрайбер на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:30 6 апреля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Рафаэль Надаль и Филипп Кольшрайбер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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