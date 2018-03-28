Лидером сборной Австрии в Кубке Дэвиса против России станет 142-я ракетка мира Себастьян Офнер

Сборная Австрии объявила состав на матч Группы I Кубка Дэвиса против сборной России.

В команду вошли Себастьян Офнер (142-я ракетка мира), Деннис Новак (205-я), Юрген Мельцер (583-я), Филипп Освальд (без рейтинга в одиночном разряде), Тристан Вайссборн (без рейтинга).

Встречу со сборной России пропустит лидер австрийцев Доминик Тим (7-я ракетка мира), получивший травму по ходу турнира в Индиан-Уэллс.

За сборную России заявлены Андрей Рублев, Карен Хачанов, Даниил Медведев, Евгений Донской и Роман Сафиуллин.

Матчи пройдут с 6 и 7 апреля в Москве.

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