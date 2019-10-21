Стал известен состав сборной России на Кубок Дэвиса.

Пресс-служба турнира сообщает, что русскую команду представят Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублев и Евгений Донской.

Россия попала в группу B, где сыграет с хорватами и испанцами. В составе сборной Испании выступит соперник Медведева по финалу US Open-2019 Рафаэль Надаль, который занимает второе место в текущем рейтинге ATP.

Финальная часть Кубка Дэвиса пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде.

Призовой фонд проходящего в новом формате турнира – 20 миллионов долларов.

Рублев поднялся на 22-ю строчку, Павлюченкова – на 30-ю. Обновленные рейтинги ATP и WTA

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