Первая ракетка России Даниил Медведев может пропустить финальную часть Кубка Дэвиса, которая стартует 18 ноября в Мадриде.

«Сначала я должен поговорить с командой Кубка Дэвиса, которая находится там. Слишком трудной получилась концовка сезона. Обещать, что буду в Мадриде, я не могу. В моральном плане мне тяжело сейчас видеть ракетку.

Нужен какой-то отдых. Последние два турнира я перестал понимать, что происходит на корте, куда в какие моменты нужно играть. Например, обычно я хорошо читаю подачу соперника, а сегодня раз 30 не мог угадать, куда подаст Зверев. В общем, тяжело», – цитирует 23-летнего Медведева «Коммерсант».

На Итоговом турнире ATP Медведев уступил Стефаносу Циципасу, Рафаэлю Надалю и Александру Звереву.

За сборную России на Кубок Дэвиса также заявлены Карен Хачанов, Андрей Рублев и Евгений Донской.

В случае неучастия в турнире Медведев не выйдет на корт до 2020 года.

Медведев: «Мне нужно работать в психологическом плане»

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