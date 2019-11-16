Getty Images
Медведев пропустит Кубок Дэвиса
Потеря для команды Шамиля Тарпищева.
Первая ракетка России Даниил Медведев не выступит в финальном турнире Кубка Дэвиса, который пройдет 18-24 ноября в Мадриде, сообщает «Коммерсант».
На групповом этапе Кубка Дэвиса сборная России сыграет с Хорватией (18 ноября) и Испанией (19 ноября).
- Ранее Медведев проиграл все три матча на групповом этапе Итогового турнира ATP.
- Даниил уступил Стефаносу Циципасу, Рафаэлю Надалю и Александру Звереву.
- Медведев занимает четвертую строчку в мировом рейтинге ATP.
Надаль – ментальный монстр. Но это не он победил Медведева
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте