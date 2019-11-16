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Медведев пропустит Кубок Дэвиса

Медведев пропустит Кубок Дэвиса
Eurosport

59 мин. назадОбновлено 10 мин. назад

Потеря для команды Шамиля Тарпищева.

Первая ракетка России Даниил Медведев не выступит в финальном турнире Кубка Дэвиса, который пройдет 18-24 ноября в Мадриде, сообщает «Коммерсант».

На групповом этапе Кубка Дэвиса сборная России сыграет с Хорватией (18 ноября) и Испанией (19 ноября).

  • Ранее Медведев проиграл все три матча на групповом этапе Итогового турнира ATP.
  • Даниил уступил Стефаносу Циципасу, Рафаэлю Надалю и Александру Звереву.
  • Медведев занимает четвертую строчку в мировом рейтинге ATP.

Надаль – ментальный монстр. Но это не он победил Медведева

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