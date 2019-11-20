Сборная России проиграла Испании в матче группового этапа Кубка Дэвиса со счетом 1:2.

Андрей Рублев обыграл Роберто Баутиста-Агута в трех сетах (3:6, 6:3, 7:6 (0)), но затем российские теннисисты дважды уступили. Карен Хачанов проиграл первой ракетке мира Рафаэлю Надалю (3:6, 6:7 (7)), а в решающей парной игре Рублев и Хачанов не справились с Марселем Гранольерсом и Фелисиано Лопесом.

Россия сохранила шансы на выход в плей-офф, так как днем ранее всухую выиграла у Хорватии.

Испания и Хорватия встретятся сегодня, 20 ноября.

«Вижу, что ты никогда не был на настоящем Кубке Дэвиса». Корне наехала на Пике в твиттере

Качай приложение Eurosport для iOS или Android