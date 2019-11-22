Сборная России обыграла Сербию в четвертьфинале Кубка Дэвиса со счетом 2:1 и прошла в полуфинал.

В стартовом матче Андрей Рублев не оставил шансов Филиппу Крайиновичу со счетом 6:1, 6:2, затем Карен Хачанов уступил второй ракетке мира Новаку Джоковичу – 3:6, 3:6.

Итог противостояния решался в парном матче – против Рублева и Хачанова вышли Джокович и Виктор Троицки, хотя изначально вместо Новака был заявлен Янко Типсаревич. Российские теннисисты взяли первый сет, уступили во втором, а третий выиграли на тай-брейке, уйдя с трех матчболов. Игра завершилась со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (8).

В полуфинале Россия сыграет с Канадой, которую представляют Денис Шаповалов и Вашек Поспишил.

Следующий розыгрыш Кубка Дэвиса сборная начнет сразу с финальной части.

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