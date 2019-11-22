Российский теннисист Карен Хачанов провел красивейшую комбинацию в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса против второй ракетки мира Новака Джоковича.

В погоне за мячом 23-летнему Хачанову удался эффектный твинер, а когда серб вернул мяч на его половину, он пробил с лета и выиграл розыгрыш. «Сделал так впервые», – написал Карен, ретвитнув видео эпизода.

Хачанов проиграл Джоковичу (3:6, 3:6), но по сумме трех матчей Россия выбила Сербию и прошла в полуфинал.

В субботу, 23 ноября, Хачанов и Рублев сыграют со сборной Канады за выход в финал турнира.

Рублев и Хачанов обыграли Сербию с Джоковичем и встретятся в полуфинале с Канадой

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