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«Сделал так впервые». Хачанов удивился собственному твинеру в матче с Джоковичем

«Сделал так впервые». Хачанов удивился собственному твинеру в матче с Джоковичем
Eurosport

19 мин. назад

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Российский теннисист Карен Хачанов провел красивейшую комбинацию в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса против второй ракетки мира Новака Джоковича.

В погоне за мячом 23-летнему Хачанову удался эффектный твинер, а когда серб вернул мяч на его половину, он пробил с лета и выиграл розыгрыш. «Сделал так впервые», – написал Карен, ретвитнув видео эпизода.

  • Хачанов проиграл Джоковичу (3:6, 3:6), но по сумме трех матчей Россия выбила Сербию и прошла в полуфинал.
  • В субботу, 23 ноября, Хачанов и Рублев сыграют со сборной Канады за выход в финал турнира.

Рублев и Хачанов обыграли Сербию с Джоковичем и встретятся в полуфинале с Канадой

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