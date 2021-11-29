Теннисист сборной России Даниил Медведев нецензурно порадовался победе над Испанией в матче Кубка Дэвиса. Медведев в двух сетах переиграл Пабло Карреньо Бусту со счетом 6:2, 7:6 (3). Даниил отбивал пять всем игрокам и тренерам и сказал: «А вы что думали, просто все будет? *** [Фиг] вам!»

Радость русского теннисиста попала в сторис инстаграма Кубка Дэвиса. Чемпион US Open-2021 дважды повторил последнее ругательство. Эсэмэмщики турнира выложили видео с эмоциями Медведева и подписали их как Winning Vibes – «Настроение победы» или «Победные вайбы».

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Кубок Дэвиса Рублев уступил Лопесу, но исправился в паре. Россия – в 1/4 10 ЧАСОВ НАЗАД

Сборная России вышла в плей-офф Кубка Дэвиса после победы над Испанией на групповой стадии. Медведев сравнял счет после поражения Андрея Рублева от Фелисиано Лопеса, а в парной встрече Аслан Карацев с Рублевым переиграли Марселя Гранольерса с Лопесом sd трех партиях – 4:6, 6:2, 6:4.

Россия заняла первое место в группе A и в четвертьфинале встретится со сборной Швеции. Матчи пройдут в Мадриде в четверг, 2 декабря.

Кубок Дэвиса Россия разделалась с Эквадором на Кубке Дэвиса. Дальше – Испания ВЧЕРА В 20:54