Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса благодаря победам Андрея Рублева и Даниила Медведева в личных встречах четвертьфинала.

Вторая и пятая ракетки мира сыграли с представителями сборной Швеции, братьями Имерами. Рублев одолел старшего, 25-летнего Элиаса Имера (171-й в рейтинге ATP). Встреча шла три сета и длилась 2 часа и 13 минут. За это время Рублев сделал восемь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейка из 12.

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Медведев победил 23-летнего Микаэля Имера. Даниил разобрался за два сета. Ему хватило 1 часа и 14 минут, за которые российский теннисист сделал восемь подач навылет, допустил девять ошибок на подаче и реализовал пять брейков из 10.

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В парном разряде Аслан Карацев и Андрей Рублев встретятся с Андре Горанссоном и Робертом Линдстедтом, но игра не будет иметь турнирного значения. В полуфинале сборная России сразится с Германией. В финале победитель пары встретится с Хорватией или Сербией.

Медведев – не только гениальный теннисист. Он еще и шарит в футболе. Например, Даниил вполне здраво рассудил , кому нужно было отдавать «Золотой мяч» в 2021-м.

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