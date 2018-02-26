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Компания Пике вложит 3 миллиарда долларов в реформу Кубка Дэвиса, которая намечена на 2019 год
Турнир по новым правилам пройдет уже совсем скоро.
Инвестиционная группа Жерара Пике Kosmos совместно с Международной федерацией тенниса проведет масштабную реформу Кубка Дэвиса.
Согласно ей, соревнования будут трансформированы в Финал Кубка мира по теннису. Турнир будет ежегодно разыгрываться 18 командами в течение одной недели в ноябре, сообщает ITF.
Финал Кубка мира начнется с групповой стадии, дальше восемь команд выйдут в четвертьфинал. Каждая встреча будет состоять из двух одиночных и одного парного матча до трех сетов. Изменения коснутся только Мировой группы.
- Кубок Дэвиса – старейший в мире теннисный командный турнир.
- Деньги инвестиционной группы Пике пойдут на гонорары командам-участницам и организацию проектов по развитию тенниса.
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