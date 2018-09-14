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Россия и Белоруссия обменялись победами в первый день матча Кубка Дэвиса
Все решится в субботу.
Сборные России и Белоруссии открыли противостояние в рамках плей-офф первой группы Кубка Дэвиса. В первой игре дня Карен Хачанов в двух сетах победил Егора Герасимова – 7:6(4), 6:3.
Вечером белорусы взяли реванш – Даниил Медведев не справился с Ильей Ивашко – 6:7(2), 4:6. Счет в противостоянии равный – 1-1.
Второй день противостояния откроют пары. Евгений Донской и Андрей Рублев бросят вызов Максу Мирному и Андрею Василевскому. Следом Хачанов сыграет с Ивашкой, а Медведев – с Герасимовым.
- Матч проходит в Москве на харде.
- Победитель сохранит место в группе 1 зоны Европа/Африка, проигравший сыграет со Словакией за сохранение прописки в этом дивизионе.
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