Россия победила Белоруссию и осталась в группе 1 Кубка Дэвиса

Сборная России победила Белоруссию в матче группы 1 зоны Европа/Африка.

После первого дня счет был равным (1-1), но позже белорусы вышли вперед благодаря победе Макса Мирного и Андрея Василевского над Кареном Хачановым и Андреем Рублевым в парной игре – 7:5, 6:3.

Сравнял счет Хачанов, который за 1 час 12 минут обыграл Илью Ивашко – 6:2, 6:4. Судьбу противостояния решали Даниил Медведев и Егор Герасимов. Соперники взяли друг у друга по сету, а в решающей партии сильнее был Даниил – 7:6(4), 3:6, 6:3.

Матч проходил в Москве на харде.

Россия сохранила место в группе 1 зоны Европа/Африка.

Белоруссия сыграет за сохранение прописки со Словакией.

Добавь огнища в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен