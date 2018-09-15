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Россия победила Белоруссию и осталась в группе 1 Кубка Дэвиса

Россия победила Белоруссию и осталась в группе 1 Кубка Дэвиса
Eurosport

16 ч. назад

Белорусов ждет матч со Словакией.

Сборная России победила Белоруссию в матче группы 1 зоны Европа/Африка.

После первого дня счет был равным (1-1), но позже белорусы вышли вперед благодаря победе Макса Мирного и Андрея Василевского над Кареном Хачановым и Андреем Рублевым в парной игре – 7:5, 6:3.

Сравнял счет Хачанов, который за 1 час 12 минут обыграл Илью Ивашко – 6:2, 6:4. Судьбу противостояния решали Даниил Медведев и Егор Герасимов. Соперники взяли друг у друга по сету, а в решающей партии сильнее был Даниил – 7:6(4), 3:6, 6:3.

  • Матч проходил в Москве на харде.
  • Россия сохранила место в группе 1 зоны Европа/Африка.
  • Белоруссия сыграет за сохранение прописки со Словакией.

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