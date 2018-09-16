Карен Хачанов стучал по кастрюле в поддержку Даниила Медведева во время матча против белорусов

Российский теннисист Карен Хачанов во время матча Кубка Дэвиса поддерживал соотечественника Даниила Медведева, стуча в кастрюлю.

«Нам из кафе принесли кастрюлю. Надо же было как-то поддерживать. У нас нет хлопушек и ничего другого, что бывает у болельщиков. Нам ничего не выдавали. Поэтому мы таким образом заводили наши трибуны», – прокомментировал Хачанов свой поступок.

Кастрюля Хачанова принесла удачу – Медведев обыграл белоруса Егора Герасимова со счетом 7:6(4), 3:6, 6:3.

После успеха Медведева сборная России оформила победу над Белоруссией – 3:2. Команда Шамиля Тарпищева сохранила место в первой группе Европейско-африканской зоны Кубка Дэвиса.

(Фото: «Чемпионат» )

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