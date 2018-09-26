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Сборная России сыграет со Швейцарией в квалификации Кубка Дэвиса-2019

Сборная России сыграет со Швейцарией в квалификации Кубка Дэвиса-2019
Р-Спорт

53 мин. назад

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Сборная России сыграет в квалификационном раунде Кубка Дэвиса-2019 с командой Швейцарии. Матч пройдет 1-2 февраля в Швейцарии.

Соперник российской сборной определился в результате жеребьевки, которая состоялась в среду в Лондоне.

Кубок Дэвиса в 2019 году пройдет в новом формате: в квалификационном раунде примут участие 24 команды. 12 победителей обеспечат себе прямые путевки в финал Кубка Дэвиса и присоединятся к четырем полуфиналистам прошлого года (Хорватия, Испания, Франция, США). Еще две сборные получили wild card: команды Аргентина и Великобритания.

  • Швейцарцы брали Кубок Дэвиса-2014.
  • Теннисисты сборной России выигрывали турнир в 2002 и 2006 годах.
  • В финале Кубка Дэвиса-2018 Хорватия будет мстить Франции за футбольный ЧМ-2018. Матч пройдет 23-25 ноября.

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