Александр Зверев: «На новый Кубок Дэвиса не приедет ни один топ, кроме Рафы Надаля»

Пятая ракетка мира Александр Зверев прокомментировал преобразование Кубка Дэвиса в Кубок мира АТР.

«В следующем году еще не будет Кубка мира АТР, так что речь идет о том, что будет через год. Как я говорил прежде, я не собираюсь участвовать в Кубке Дэвиса в ноябре. Я собираюсь играть во Франкфурте в феврале. Это я сделаю.

Но Кубок Дэвиса имеет ряд серьезных проблем, на которыми следует подумать. Я считаю, что проблема с датами – одна из них. Думаю, никто из топовых игроков не приедет, кроме Рафы, потому что турнир пройдет в Испании. Я абсолютно уверен, что многие топы не приедут», – цитирует Зверева Tennis World USA.

В новом формате Кубок Дэвиса впервые пройдет 18-24 ноября 2019 года в Мадриде и Лилле.

Кубок Дэвиса-2018 – 107-й по счету. Его разыграют Франция и Хорватия 23-25 ноября в Лилле.

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