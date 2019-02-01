Getty Images

Ла Лига стала спонсором Кубка Дэвиса и будет рекламировать финал и квалификацию турнира

Ла Лига стала спонсором Кубка Дэвиса и будет рекламировать финал и квалификацию турнира
Eurosport

58 мин. назад

Вот, что Пике животворящий делает.

Испанский футбольный чемпионат на 4 года стал спонсором теннисного Кубка Дэвиса. Ла Лига будет рекламировать финал турнира в международных трансляциях в октябре и промотировать квалификацию турнира.

«Партнерство с другими видами спорта для Кубка Дэвиса в новинку. Это откроет нам доступ не только к теннисным болельщикам, но и к любителям других видов спорта», – цитирует президента Международной федерации тенниса Дэвида Хэггерти Reuters.

  • Главным инвестор турнира – компания защитника «Барселоны» Жерара Пике.
  • Финал Кубка Дэвиса с ноября 2019-го пройдет по образцу футбольного чемпионата мира.
  • В 2018 году старейший теннисный кубок взяла сборная Хорватии.
Eurosport в телеграме

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

По теме

Кубок Дэвиса
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - Бишоп отразил 30 бросков «Баффало» и стал первой звездой дня

02:44
Популярные видео
Малкин завалил Стэмкоса кулачком, а «Тампу» – 600-м ассистом в карьере
4 896 просмотровВчера в 09:48
Уильямс бодро начал защиту титула в Германии 127-очковой серией
2 235 просмотров30/01 в 18:07