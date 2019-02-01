Ла Лига стала спонсором Кубка Дэвиса и будет рекламировать финал и квалификацию турнира

Испанский футбольный чемпионат на 4 года стал спонсором теннисного Кубка Дэвиса. Ла Лига будет рекламировать финал турнира в международных трансляциях в октябре и промотировать квалификацию турнира.

«Партнерство с другими видами спорта для Кубка Дэвиса в новинку. Это откроет нам доступ не только к теннисным болельщикам, но и к любителям других видов спорта», – цитирует президента Международной федерации тенниса Дэвида Хэггерти Reuters.

Главным инвестор турнира – компания защитника «Барселоны» Жерара Пике.

Финал Кубка Дэвиса с ноября 2019-го пройдет по образцу футбольного чемпионата мира.

В 2018 году старейший теннисный кубок взяла сборная Хорватии.

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