Getty Images
Сборная Казахстана досрочно вышла в финальную стадию Кубка Дэвиса
Когда в составе есть Кукушкин, матчи складываются легче.
Сборная Казахстана оказалась сильнее команды Португалии в квалификации Кубка Дэвиса – 3:1.
В первой игре Александр Бублик оказался сильнее Жоау Соузы (6:7(1), 6:4, 6:4), затем Михаил Кукушкин уверенно победил Педру Соузу со счетом 6:2, 6:0. В третьем матче пара Тимур Хабибулин/Александр Недовесов уступила Гастао Элиашу и Жоау Соузе (6:3, 3:6, 4:6).
Победу сборной Казахстана принес Кукушкин, который обыграл Жоау Соузу со счетом 6:4, 6:1.
- Сборная Казахстана пробилась в финальную стадию Кубка Дэвиса, которая пройдет в конце сезона в Мадриде.
- В соревнованиях примут участие 18 команд: 4 полуфиналиста Кубка Дэвиса-2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), 2 страны-обладательницы уайлд-кард (Аргентина и Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.
- Кукушкин занимает 55-е место в рейтинге ATP, Жоау Соуза – 39-е.
Гендир St.Petersburg Ladies Trophy: «Шарапова выступит в 2020-м, если в карьере будет без перемен»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте