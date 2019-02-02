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Сборная Казахстана досрочно вышла в финальную стадию Кубка Дэвиса

Сборная Казахстана досрочно вышла в финальную стадию
Eurosport

1 час назад

Когда в составе есть Кукушкин, матчи складываются легче.

Сборная Казахстана оказалась сильнее команды Португалии в квалификации Кубка Дэвиса – 3:1.

В первой игре Александр Бублик оказался сильнее Жоау Соузы (6:7(1), 6:4, 6:4), затем Михаил Кукушкин уверенно победил Педру Соузу со счетом 6:2, 6:0. В третьем матче пара Тимур Хабибулин/Александр Недовесов уступила Гастао Элиашу и Жоау Соузе (6:3, 3:6, 4:6).

Победу сборной Казахстана принес Кукушкин, который обыграл Жоау Соузу со счетом 6:4, 6:1.

  • Сборная Казахстана пробилась в финальную стадию Кубка Дэвиса, которая пройдет в конце сезона в Мадриде.
  • В соревнованиях примут участие 18 команд: 4 полуфиналиста Кубка Дэвиса-2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), 2 страны-обладательницы уайлд-кард (Аргентина и Великобритания) и 12 команд, которые победят в квалификации.
  • Кукушкин занимает 55-е место в рейтинге ATP, Жоау Соуза – 39-е.

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