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Форвард «Барселоны» Лионель Месси стал соинвестором обновленного Кубка Дэвиса наряду с Жераром Пике

Месси стал соинвестором обновленного Кубка Дэвиса наряду с Пике
Eurosport

1 час назад

Лео тоже любит теннис.

Защитник «Барселоны» и глава инвестиционной группы Kosmos Жерар Пике рассказал, что его одноклубник Лионель Месси тоже участвует в проекте по обновлению Кубка Дэвиса.

«Лео – партнер, часть семьи Kosmos. Как и все мы, он обожает теннис. Мы общаемся уже 18 лет, и я всегда делюсь с ним идеями. В этом проекте он тоже участвует», – цитирует Жерара tennis365.com.

  • Kosmos подписал 25-летний контракт на проведение Кубка Дэвиса.
  • Большинство теннисистов негативно отреагировали на изменение формата турнира.
  • Планируется, что Kosmos вложит в турнир 3 миллиарда долларов за 25 лет.
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