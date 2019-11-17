Капитан сборной России в Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев рассказал о реакции на отказ Даниила Медведева от участия в турнире.

«У нас тяжелая группа, но при наличии трех человек можно было претендовать даже на титул, имея вариации в составе, которые бы нам создавал Медведев. В данном случае это уже несбыточная мечта! Впрочем, понять Даниила тоже можно. Столько матчей он провел в этом году, столько сильных турниров подряд сыграл.

Достаточно долго разговаривал с Даниилом, он сказал: «Я пустой». В таком состоянии, маловероятно, что он принесет пользу команде. Претензии Даниилу предъявить просто невозможно. Нельзя сказать, что он не хотел играть. Состояние его можно понять, особенно после матча с Надалем. Конечно, мы хотели, чтобы он хотя бы приехал и был в команде. Но не давили с обязательным приездом», – рассказал Тарпищев «Спорт уик-энд».

Также Шамиль высказался о других участниках команды – Карене Хачанове и Андрее Рублеве.

«Будет непросто. Вот нам играть с хорватами, а у обоих отрицательный баланс с Борной Чоричем. Если бы у нас был Медведев в этом матче, нам было бы легче тасовать состав. Теперь ясно, что Карен и Андрей будут играть все матчи, а это дополнительная нагрузка. К тому же есть удобные и неудобные противники - это наши тренерские мульки, так вот, вариаций было бы гораздо больше, но».

Сборная России сыграет в одной группе с Испанией и Хорватией.

Матчи пройдут с 18 по 24 ноября.

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