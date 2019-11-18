Футболист Жерар Пике – один из реформаторов Кубка Дэвиса – подвергся критике в первый день проведения турнира.

Бывший теннисист, а ныне журналист Филип Девулф опубликовал в твиттере фото трибун с матча сборной Бельгии против Колумбии, подписав его: «Не слишком много народу пока. 15 человек сидят на этой стороне трибун».

В комментарии к нему пришел Жерар Пике, который прислал фото с другого ракурса и написал: «Ты уверен, что всего 15?»

Но на этом переписка не оборвалась. На сообщение Пике обратила внимание теннисистка Ализе Корне, которая оставила едкое сообщение: «Дорогой Жерар, вижу, что ты никогда не был на настоящем Кубке Дэвиса. И это не он».

Француженка намекнула на ажиотаж, который творился на трибунах в предыдущие годы проведения турнира.

Сборная России в составе Карена Хачанова, Андрея Рублева и Евгения Донского выступает в группе с Хорватией и Испанией.

Турнир проводится в новом формате впервые и продлится с 18 по 24 ноября.

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