Канадскому теннисисту Вашеку Поспишилу наложили швы после одиночного матча полуфинала Кубка Дэвиса против Андрея Рублева.

Российский теннисист во время одного из розыгрышей вынудил канадца врезаться в сетку, и тот до крови поранил ногу.

Позже Феликс Оже-Альяссим из сборной Канады выложил видео, как врачи накладывают Поспишилу швы.

Несмотря на травму, Вашек вышел на решающий парный матч против России.

Он проиграл Рублеву со счетом 4:6, 4:6, но Денис Шаповалов обыграл Карена Хачанова (6:4, 4:6, 6:4) и сравнял счет.

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