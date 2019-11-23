Рублев вынудил Поспишила врезаться в держатель сетки – канадцу наложили швы
Вашек все равно вышел на парный матч и тащит.
Канадскому теннисисту Вашеку Поспишилу наложили швы после одиночного матча полуфинала Кубка Дэвиса против Андрея Рублева.
Российский теннисист во время одного из розыгрышей вынудил канадца врезаться в сетку, и тот до крови поранил ногу.
Позже Феликс Оже-Альяссим из сборной Канады выложил видео, как врачи накладывают Поспишилу швы.
- Несмотря на травму, Вашек вышел на решающий парный матч против России.
- Он проиграл Рублеву со счетом 4:6, 4:6, но Денис Шаповалов обыграл Карена Хачанова (6:4, 4:6, 6:4) и сравнял счет.
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