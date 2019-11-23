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Россия проиграла Канаде в полуфинале на решающем тай-брейке
Безумно обидное поражение.
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев проиграли сборной Канады со счетом 1:2 в полуфинале Кубка Дэвиса.
В первом матче Рублев обыграл Вашека Поспишила 6:4, 6:4, затем Хачанов уступил в трех партиях Денису Шаповалову – 4:6, 6:4, 4:6. Все решалось в парном матче, на который Рублев и Хачанов снова вышли против Поспишила и Шаповалова.
Первый сет остался за канадцами, во втором России удалось отыграться. Третью партию соперники довели до тай-брейка, где Рублев и Хачанов уступили, хотя на старте повели 3:0.
- Россия вышла из группы с Испанией и Хорватией, а в четвертьфинале одолела Сербию.
- В финале Канада встретится с Испанией или Великобританией.
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