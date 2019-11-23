Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев проиграли сборной Канады со счетом 1:2 в полуфинале Кубка Дэвиса.

В первом матче Рублев обыграл Вашека Поспишила 6:4, 6:4, затем Хачанов уступил в трех партиях Денису Шаповалову – 4:6, 6:4, 4:6. Все решалось в парном матче, на который Рублев и Хачанов снова вышли против Поспишила и Шаповалова.

Первый сет остался за канадцами, во втором России удалось отыграться. Третью партию соперники довели до тай-брейка, где Рублев и Хачанов уступили, хотя на старте повели 3:0.

Россия вышла из группы с Испанией и Хорватией, а в четвертьфинале одолела Сербию.

В финале Канада встретится с Испанией или Великобританией.

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