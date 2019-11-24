Сборная Испании победила команду Канады в финале Кубка Дэвиса.

В первом финальном поединке Роберто Баутиста оказался сильнее Феликса Оже-Альяссима – 7:6(3), 6:3. Во втором матче Рафаэль Надаль выиграл у Дениса Шаповалова со счетом 6:3, 7:6(7). Испания в шестой раз выиграла Кубок Дэвиса.

Кубок Дэвиса впервые прошел в новом формате, когда все матчи турнира состоялись на одной неделе, с групповым этапом и сражениями до двух побед в трех сетах.

В полуфинале испанцы преодолели сопротивление сборной Великобритании. В группе они выступали со сборной России и обыграли команду Шамиля Тармищева 2:1.

Надаль закончил сезон-2019 первой ракеткой мирового рейтинга.

В прошлом году победителем Кубка Дэвиса стала сборная Хорватии.

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