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Надаль выиграл для Испании дебютный Кубок Дэвиса в новом формате
Рафа заканчивает год на мажорной ноте.
Сборная Испании победила команду Канады в финале Кубка Дэвиса.
В первом финальном поединке Роберто Баутиста оказался сильнее Феликса Оже-Альяссима – 7:6(3), 6:3. Во втором матче Рафаэль Надаль выиграл у Дениса Шаповалова со счетом 6:3, 7:6(7). Испания в шестой раз выиграла Кубок Дэвиса.
Кубок Дэвиса впервые прошел в новом формате, когда все матчи турнира состоялись на одной неделе, с групповым этапом и сражениями до двух побед в трех сетах.
- В полуфинале испанцы преодолели сопротивление сборной Великобритании. В группе они выступали со сборной России и обыграли команду Шамиля Тармищева 2:1.
- Надаль закончил сезон-2019 первой ракеткой мирового рейтинга.
- В прошлом году победителем Кубка Дэвиса стала сборная Хорватии.
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