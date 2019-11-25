Сборная Испании в финале Кубка Дэвиса оказалась сильнее сборной Канады – 2:0.

«Это день мечты. Это была невероятная неделя. Каждый игрок, и особенно Рафа, был невероятен. Спасибо вам, что были здесь», – заявил после победы испанец Роберто Баутиста. В это время его напарник по сборной Рафаэль Надаль вытер скупую мужскую слезу.

Баутиста выиграл у Феликса Оже-Альяссима со счетом 7:6(3), 6:3. Во втором матче Надаль победил Дениса Шаповалова со счетом 6:3, 7:6(7).

Надаль закончил сезон-2019 на первой строчке мирового рейтинга. В прошедшем сезоне Рафа выиграл два мэйджора – «Ролан Гаррос» и US Open.

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